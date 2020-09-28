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Нобелівська лауреатка Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини

Її помічниця запевняє, що від'їзд не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради.

Нобелівська лауреатка Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини
Світлана Алексієвич
Фото: EPA/UPG

Нобелівська лауреатка і член президії Координаційної ради Світлана Алексієвич вранці в понеділок вилетіла до Німеччини.

Про це виданню TUT.BY повідомила помічниця письменниці Тетяна, зазначивши, що від'їзд Алексієвич не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради.

"Чому Світлана Олександрівна повинна їхати зі своєї країни назовсім? Нічого подібного, вона полетіла у своїх особистих справах. У неї заплановані зустрічі, книжковий ярмарок в Швеції, на Сицилії їй вручатимуть нагороду", - розповіла Тетяна.

Коли Алексієвич планує повернутися у Білорусь, помічниця точно не повідомила.

"Вона поїхала за своїми особистими і літературних справах. Це нормальне її життя, вона просто довго не могла виїхати через самопочуття. Коли повернеться? Все залежить від того, як тут будуть розвиватися події і від її самопочуття, - пояснила Тетяна.

Нагадаємо, 14 серпня головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі", в яку також увійшла Алексієвич.

На початку вересня у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів КР. На волі залишилася тільки Алексієвич і член страйкому МТЗ Сергій Дилевський. Лідерка опозиційного руху Тихановська вважає, що Алексієвич не заарештують і не видворять з країни, а тиск на неї "засудять навіть ті, хто підтримують диктатуру".

Тихановська також заявила у ексклюзивному інтерв'ю LB.ua, що готова надати гарантії особистої безпеки Лукашенку, якщо він мирно передасть владу.

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