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NYT: За останні 15 років Трамп майже не платив податки

Президент США назвав статтю в New York Times "фейковими новинами".

NYT: За останні 15 років Трамп майже не платив податки
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп з 2001 по 2015 рік не заплатив жодного цента прибуткового податку, а в 2016 і 2017 роках сплатив лише по 750 доларів федерального податку на прибуток.

Про це пише New York Times.

Загалом, за даними видання, Трамп не платив федеральні податки на прибуток 10 з останніх 15-ти років.

Журналісти NYT стверджують, що вони отримали доступ до податкових документів президента. З них випливає, що в перші два роки свого президентства Трамп отримав 73 мільйони доларів доходу за кордоном - у Великобританії, Ірландії, Філіппінах, Індії та Туреччині. При цьому в 2017 році він сплатив 145 тисяч доларів податків в Індії та 157 тисяч доларів податків у Філіппінах.

Водночас у США Трамп використовував різні способи мінімізації податків. Серед них були податкові знижки на особисті витрати, як-от житло, особистий літак та навіть перукарські послуги, та податкові кредити. Також, починаючи з 2010 року, президент отримав майже 73 мільйони доларів відшкодування податків на прибуток.

На пресконференції в Білому дому в неділю Трамп назвав статтю в New York Times "абсолютно фейковими новинами". Він наголосив, що зрештою оприлюднить свої податкові декларації, однак зараз не може цього зробити, оскільки їх перевіряє Служба внутрішніх доходів. Схожі обіцянки Трамп давав у 2016 році, але так і не дотримався їх.

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