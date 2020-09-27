Байден порівняв Трампа з Геббельсом

"Він довго повторює неправду, і це стає загальновідомим фактом".

Кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден порівняв свого суперника на виборах Дональда Трампа з німецьким нацистським пропагандистом Йозефом Геббельсом, пише Politico.

Байдена під час інтерв'ю телеканалу MSNBC запитали, як він буде боротися з неодноразовими заявами Трампа про те, що він просуває соціалістичний порядок денний.

"Він [Трамп] схожий на Геббельса", - сказав Байден, посилаючись на ім'я нацистського пропагандиста.

"Ви говорите неправду досить довго, повторюєте її, повторюєте, повторюєте, і це стає загальновідомим фактом", - висловився колишній віцепрезидент.

Далі Байден сказав, що президент використовував соціалізм як спосіб відволіктися від своєї боротьби з пандемією коронавірусу, порівнюючи Трампа з іншою авторитетною фігурою з минулого.

"Я думаю, що люди дуже чітко бачать різницю між мною і Дональдом Трампом (...) Трамп розганяє протести перед Білим домом, мирні, як ви знаєте, з військовими. Цей хлопець більше Кастро, ніж Черчілль", - додав він.

У відповідь Республіканська єврейська коаліція закликала Байдена відмовитися від своєї заяви і вибачитися за "кричущий коментар".

Раніше ФБР звинуватило Росію у спробах очорниити Байдена. Вибори президента призначено на 3 листопада.