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Трамп висунув свою кандидатку у Верховний суд США

48-річна суддя федерального апеляційного суду Емі Барретт відома своїми консервативними поглядами.

Трамп висунув свою кандидатку у Верховний суд США
Дональд Трамп та Емі Барретт під час церемонії у Білому домі
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп номінував 48-річну суддю Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного суду. Церемонія з висунення кандидатки відбулася у Вашингтоні у суботу, 26 вересня, повідомляє DW.

"Сьогодні для мене є честю номінувати до Верховного суду одне з найкращих і найталановитіших юридичних світил нашої нації", - заявив Трамп під час церемонії, що відбулася у Трояндовому саду Білого дому. 

Номінуючи Барретт, американський президент відзначив її "незрівнянні досягнення, високий інтелект, блискучу репутацію та непохитну лояльності до конституції".

Емі Барретт є суддею федерального апеляційного суду, на цю посаду її також призначив президент США.

Кандидатуру Барретт підтримують у Республіканській партії США, оскільки вона відома своїми консервативними поглядами. Зокрема, щодо таких важливих для республіканців питань, як аборти, право на володіння зброєю та імміграція.

Барретт має замінити суддю Верховного суду США Рут Гінзбург, яка померла 18 вересня. Гінзбург була відомою прихильницею ліберальних цінностей. 

Кандидатуру Емі Барретт повинен затвердити Сенат, де більшість становлять республіканці. У разі її призначення, у складі Верховного суду буде шість консервативних суддів із дев’яти.

Призначення суддів Верховного суду у США відбувається пожиттєво.

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