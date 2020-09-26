Білоруські силовики сьогодні затримали по всій території країни щонайменше 86 людей, серед них журналісти та музиканти.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна".

Станом на 19:00 відомо про затримання на жіночому марші в Мінську 79 осіб. Серед них журналісти: Марія Вайтовіч (euroradio.fm), Марія Гриц ("Белсат"), Катерина Карпіцька ( "Наша Ніва"), Юлія Матузава (euroradio.fm), Олександра Ельбаум (TUT.BY). Більшість журналістів наразі вже звільнені.

Окрім того, щонайменше 7 людей було затримано в регіонах.

За даними правозахисників, силовики також затримали п’ятьох вуличних музикантів кавер-гурту BEST SOUND BAN. Їх забрали разом з інструментами. Перед цим вони виконали пісню Віктора Цоя "Перемен!", коли біля них проходила колона протестувальників.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Вранці в парку "Дружби народів" в Мінську відбувся "Забіг вільних", учасники якої бігли на підтримку політв'язнів Максима Знака та Іллі Салея. Двох з учасників затримали, їхні імена уточнюються. За попередньою інформацією, їх помістили в ізолятор.

Близько 14:20 під час традиційного Жіночого маршу в Мінську також розпочалися затримання. За інформацією правозахисників, серед затриманих є випадкові перехожі.

Нагадаємо, у неділю, 20 вересня під час акцій протесту у Білорусі силовики затримали 442 людини. Кількість людей на марші в Мінську МВС оцінювалася в 18 тисяч. БелаПАН і Reuters нарахували 100 тисяч демонстрантів.У МВС Білорусі визнали, що в Бресті співробітники міліції застосували сльозогінний газ і випустили в повітря світлошумові патрони.