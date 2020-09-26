Прем’єр Лівану подав у відставку менш ніж через місяць після призначення

Прем'єр-міністр Лівану Мустафа Адіб пішов у відставку на тлі провальних спроб сформувати новий уряд у країні. Про це в суботу, 26 вересня, повідомило ліванське державне Національне інформаційне агентство, передає DW.

Адіб оголосив про відставку після зустрічі із президентом Лівану Мішелем Ауном у палаці глави держави.

В адміністрації Ауна підтвердили інформацію і пояснили необхідність зустрічі складнощами, пов'язаними із формуванням уряду.

"Президент прийняв відставку і зробить подальші кроки у відповідності до конституції", - зазначається у повідомленні офісу президента в Twitter.

Нагадаємо, колишнього посла Лівану в Німеччині 48-річного Мустафу Адіба призначили очільником уряду країни 31 серпня. Він замінив свого попередника Хассана Діаба, змушеного піти у відставку на тлі протестів через вибух у порту Бейрута, який стався 4 серпня.

Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 190 людей, серед них 32-річний українець. Близько шести тисяч осіб були поранені. На тлі звинувачень у недбалості влади, що призвела до трагедії, у Лівані спалахнули масові протести.

Йдучи у відставку, Діаб наголосив, що в Лівані "система корупції є більшою за державу, держава не здатна позбутися цієї системи, а один приклад корупції вибухнув у порту Бейрута".

Після призначення наступника Діаба, той у своєму телевізійному зверненні заявив, що прагне в максимально короткий термін сформувати уряд та розпочати втілення реформ. Він також пообіцяв звернутися до міжнародних донорів для отримання фінансової допомоги. Втім, протягом майже місяця з моменту отримання посади прем'єр-міністра Адібу так і не вдалося досягти жодного прогресу у формуванні уряду.