Вона очікує первістка на початку 2021 року.

Фото: Instagram princesseugenie

Букінгемський палац повідомив про вагітність онуки королеви Єлизавети II , принцеси Євгенії.

Вона є донькою другого сина британської королеви принца Ендрю. Поповнення у королівській родині очікується на початку 2021 року, пише The Telegraph.

"Її Королівська Високість принцеса Євгенія та пан Джек Бруксбанк із великим задоволенням повідомляють, що чекають на дитину на початку 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Немовля стане дев'ятим правнуком королеви та герцога Единбурзького. Стать дитини не розголошується.

Нагадаємо, що принцеса Євгенія побралася зі своїм давнім другом Джеком Бруксбанком у 2018 році. Весілля відбулося у часовні Святого Георга, де також побралися принц Гаррі та Меган Маркл.