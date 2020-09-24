Генсек ООН закликав виділити $100 млрд на допомогу країнам, що розвиваються

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав розвинені держави направити $100 млрд країнам, що розвиваються, для подолання наслідків екологічних криз.
Про це він заявив на заході по боротьбі з кліматичними змінами під час Тижня високого рівня Генасамблеї ООН, передає БЕЛТА.
"Я закликаю розвинені держави виконати в нинішньому році свої зобов'язання надавати і мобілізувати $ 100 млрд на рік на боротьбу з наслідками кризових ситуацій в країнах, що розвиваються, адаптацію цих країн і підвищення їх економічної стійкості", - сказав Генсек ООН.
Він також запропонував урядам відмовитися від дорогих субсидій на викопні види палива і направити ці кошти на створення нових робочих місць в найбільш бідних регіонах.
Нагадаємо, раніше Гутерреш заявив, що ситуація з коронавірусом у світі виходить з-під контролю.