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Генсек ООН закликав виділити $100 млрд на допомогу країнам, що розвиваються

Він також запропонував урядам відмовитися від дорогих субсидій на викопні види палива.

Генсек ООН закликав виділити $100 млрд на допомогу країнам, що розвиваються
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав розвинені держави направити $100 млрд країнам, що розвиваються, для подолання наслідків екологічних криз.

Про це він заявив на заході по боротьбі з кліматичними змінами під час Тижня високого рівня Генасамблеї ООН, передає БЕЛТА.

"Я закликаю розвинені держави виконати в нинішньому році свої зобов'язання надавати і мобілізувати $ 100 млрд на рік на боротьбу з наслідками кризових ситуацій в країнах, що розвиваються, адаптацію цих країн і підвищення їх економічної стійкості", - сказав Генсек ООН.

Він також запропонував урядам відмовитися від дорогих субсидій на викопні види палива і направити ці кошти на створення нових робочих місць в найбільш бідних регіонах.

Нагадаємо, раніше Гутерреш заявив, що ситуація з коронавірусом у світі виходить з-під контролю.

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