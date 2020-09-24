У Білорусі на акціях протесту після інавгурації Лукашенка затримали щонайменше 270 людей

У Мінську використовували водомети та сльозогінний газ.

У Білорусі на акціях протесту після таємної інавгурації Олександра Лукашенка затримали щонайменше 270 людей.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Затримувати людей силовики почали в понеділок увечері. Зокрема, масові затримання відбулися в Мінську,Бресті, Могильові, Гомелі та інших містах країни.

У столиці проти мітингувальників застосували сльозогінний газ та водомети.

Нагадаємо, у Білорусі після інавгурації Лукашенка почалися масові акції. Лукашенко вчора офіційно пройшов інавгурацію попри невизнання результатів виборів президента країнами ЄС і США.Координаційна рада опозиції Білорусії закликає провести безстрокову акцію непокори.

Україна відмовилась визнати інавгурацію та президентські повноваження Лукашенка.Таке рішення ухвалене через порушення під час виборчої кампанії та подальші події у Білорусі.