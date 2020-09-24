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Україна готова відкрити в Києві глобальний офіс з протидії дезінформації

Зеленський відніс інформаційні диверсії до головних викликів світовій спільноті.

Україна готова відкрити в Києві глобальний офіс з протидії дезінформації
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський готовий сприяти відкриттю у Києві глобального офісу з протидії дезінформації.

Про це він заявив у своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Зеленський відніс інформаційні диверсії до головних викликів світовій спільноті, наряду з кліматичними загрозами та проблемами людей з доступом до їжі та питної води. 

Він також зазначив, що з розвитком цифрових технологій дезінформація та фейкові новини отримали можливість впливати на світові ринки, біржі та навіть виборчі процеси. 

"Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, у своєму відеозверненні Володимир Зеленський також закликав світову спільноту брати активнішу участь у питанні припинення окупації Росією українських територій та не обмежуватися формальними заходами. Він також висловив надію, що міжнародні партнери України візьмуть участь у створенні міжнародної платформи щодо деокупації Криму. І закликав ООН удосконалити існуючі механізми роботи організації.

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