Україна готова відкрити в Києві глобальний офіс з протидії дезінформації

Президент України Володимир Зеленський готовий сприяти відкриттю у Києві глобального офісу з протидії дезінформації.

Про це він заявив у своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Зеленський відніс інформаційні диверсії до головних викликів світовій спільноті, наряду з кліматичними загрозами та проблемами людей з доступом до їжі та питної води.

Він також зазначив, що з розвитком цифрових технологій дезінформація та фейкові новини отримали можливість впливати на світові ринки, біржі та навіть виборчі процеси.

"Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні Володимир Зеленський також закликав світову спільноту брати активнішу участь у питанні припинення окупації Росією українських територій та не обмежуватися формальними заходами. Він також висловив надію, що міжнародні партнери України візьмуть участь у створенні міжнародної платформи щодо деокупації Криму. І закликав ООН удосконалити існуючі механізми роботи організації.