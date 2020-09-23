Лукашенко и инаугурация. Когда мир разрешает

Почему Александр Лукашенко , человек, который всю свою президентскую карьеру занимался тем, что усиливал властные полномочия путём проведения сомнительных референдумов и обновлений в Конституцию Беларуси, который по своей сути является легалистом, вдруг решил быстро, тайком и без помпы и присутствия иностранных представителей (а не надо забывать, что китайцы, турки и россияне официально признали его победу) провести инаугурацию ?

Фото: EPA/UPG Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации

Можно предположить, что Лукашенко попросту не хотел усиления уличных выступлений. Понятно, что десятки тысяч на улицах и площадях нивелируют любые нарисованные 80% в бюллетенях.

Однако есть другой нюанс, о котором никто пока не говорит: об очередном провале ЕС по введению санкций в отношении Лукашенко и его ближайшего окружения. И заявления президента Франции Эммануэля Макрона прямо во время юбилейного заседания Генеральной ассамблеи ООН о том, что кризис в Беларуси вновь может расколоть Европу. Здесь стоит вспомнить, что на днях состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции, где стороны, конечно же, обсуждали и белорусский вопрос.

Поэтому инаугурацию провели, и провели в спешке: необходимо было хватать власть, пока мировое сообщество закрывает на это глаза. Франция ограничилась высказываниями о важности политического диалога. Балтийские страны выказали своё негодование и заявили, что инаугурация не делает Лукашенко президентом.

Фото: EPA/UPG

А пока выиграла Россия.

Да, последняя не ожидала, что протесты будут столь длительными и масштабными. Но именно к Москве апеллирует чаще всего белорусская оппозиция. С Путиным обсуждают, что делать с Лукашенко, Меркель и Макрон. Поэтому Лукашенко сохранили на посту, значительно ослабив его влияние.

Однако теперь сохранение Лукашенко у власти не ровно стабилизации ситуации. А нынешняя борьба – это борьба на выносливость, кто кого: народ Беларуси или власть, поддерживаемая Москвой.

Фото: EPA/UPG Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Сочи, 14 сентября 2020.

Теперь отдельным «оппозиционным лидерам», чётко ориентируемым на Москву, придется делать все возможное, чтобы нивелировать протестное движение. Ровно так происходило в Москве в 2012 году, на Болотной площади. Собрались люди в Координационный совет оппозиции, поругались под руководством силового блока РФ и разошлись… до следующих выборов и уличных акций.

Сможет ли белорусский народ переломить ситуацию? Ответ на этот вопрос мы должны получить в ближайшее время: ведь в последующие несколько дней станет понятно, как далеко готов идти мирный протест, сможет ли он превратиться в революцию.

Кремль тем временем пока однозначно поставил на Лукашенко, прекрасно понимая, что тот попытается юлить и обманывать. Но здесь особо переживать Москве не нужно: поля для маневра у последнего попросту нет. Разве что Китай, но он далеко. Переживать нужно из-за народного восстания, которое пока никак нельзя взять под контроль.

Фото: EPA/UPG

Протестные акции на Болотной завершились инаугурацией Путина. Тогда улицы Москвы, равно, как и сегодняшнего Минска, были пусты. Получение власти проходило под четким надзором силового блока. Однако прошло уже восемь лет. За это время мы стали свидетелями нескольких войн, агрессии в Европе, усиления позиций РФ на отдельных географических направлениях, формирования путинизма как такового (сюда же относите обновленную Конституцию).

Пока тяжело спрогнозировать, сможет ли Лукашенко удержать власть, ведь, как уже было сказано, никто не знает, как поведут себя обычные белорусы. И это то, что заставляет многих задуматься о целесообразности сохранения Лукашенко при любых сценариях. В Кремле тоже об этом думают…