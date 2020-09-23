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У Білорусі після інавгурації Лукашенка почалися масові акції, є затримані

Увечері у містах Білорусі очікують на нові акції активістів.

Фото: Радіо Свобода

У Мінську після таємної інавгурації Олександра Лукашенка почалися масові акції, є затримані.

Про це повідомила білоруська служба "Радіо Свобода".

Щонайменше двох людей затримали біля Палацу Незалежності, перекрито центр Мінська.

За даними Nexta Live, о 18:00 у містах Білорусі очікують на протести активістів.

Нагадаємо, Лукашенко сьогодні офіційно пройшов інавгурацію попри невизнання результатів виборів президента країнами ЄС і США.Координаційна рада опозиції Білорусії закликає провести безстрокову акцію непокори.

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