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Навального виписали з німецької клініки Шаріте

Лікарі очікують, що його здоров'я повністю відновиться, проте не виключають наслідків отруєння у майбутньому. 

Фото: instagram.com / @navalny

Російського опозиціонера Олексія Навального виписали з німецької клініки "Шаріте", де він лікувався після отруєння речовиною типу "Новачок".

У повідомленні клініки йдеться, що стан здоров'я пацієнта покращився достатньо, щоб припинити стаціонарне лікування.

Лікарі вважають, що він повінстю одужає після отруєння, однак не виключають, що його наслідки ще можуть проявитися в майбутньому.

Зазначається, що з 32 днів, які Навальний лікувався, 24 він перебував у палаті інтенсивної терапії.

Учора видання Le Monde повідомило, що під час телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона та президента РФ Володимира Путіна останній заявив, що Навальний міг сам випити отруту.

Нагадаємо, що 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.

9 вересня Die Zeit повідомила, що результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини свідчать, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Імовірно, Навальний мав померти ще в літаку, але його вдалося врятувати, бо пілот вирішив екстрено посадити літак.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю отямився. Лікарі очікували, що фізично він зможе відновитися на 90%.

14 вересня стало відомо, що наявність отрути з групи "Новачок" в організмі російського політика Олексія Навального підтвердили дослідження трьох незалежних лабораторій Німеччини, Франції та Швеції.

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