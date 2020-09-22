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Путін в ООН закликав світ скасувати санкції

Такий крок, на його думку, міг би стати "гарною підмогою для відновлення глобального зростання та скорочення безробіття".

Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН під приводом боротьби з коронавірусом закликав світову спільноту "розчистити від обмежень і санкцій" світову економіку.

Про це пише РБК.

"Розчищення від обмежень і санкцій могло б стати гарною підмогою для відновлення глобального зростання, скорочення безробіття", - сказав Путін.

На думку Путіна, світ має погодитись на введення вільних від торгових воєн та санкцій "зелених коридорів", зокрема для товарів першої необхідності, продовольства, ліків, засобів індивідуального захисту, необхідних для боротьби з пандемією.

Нагадаємо, що на нараді лідерів країн "Великої двадцятки" в березні цього року Володимир Путін вже пропонував відмовитися від міжнародних санкцій. За його словами, зняти обмеження необхідно для взаємних поставок медикаментів, продовольства, обладнання та технологій.

Світова спільнота ввела санкції проти Росії у зв’язку з окупацією Криму та військову агресію на Донбасі.

Наразі на світовому рівні обговорюється можливість посилення санкцій проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального бойовою отруйною речовиною "Новачок".

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