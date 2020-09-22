Президент Азербайджану назвав Україну близьким стратегічним партнером

Він також заявив, що Азербайджан підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Азербайджан ставиться до України як до близького стратегічного партнера, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час телефонних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Алієв також заявив, що Азербайджан підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Зі свого боку Зеленський закликав азербайджанські компанії до участі у великій приватизації українських державних підприємств.

Президент України також запропонував активізувати двосторонню співпрацю у межах проектів з держпідприємством "Антонов".

"Приємно, що азербайджанські партнери беруть активну участь у реалізації важливих проектів у нас. Яскравий приклад – капітальний ремонт 38 кілометрів траси М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Ми також рухаємося до завершення будівництва сервісного хабу на КПВВ "Чонгар", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 14 вересня президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки. Азербайджан визначений у ній як один зі стратегічних партнерів.

Стратегія визначає основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів та забезпечення нацбезпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації.

Наприкінці минулого року Україна та Азербайджан підтримали одне одного в питаннях Карабаху і Криму.