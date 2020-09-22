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Apple хоче навчити Siri говорити українською

Відповідну вакансію розмістили на сайті компанії.

Apple хоче навчити Siri говорити українською
Фото: EPA/UPG

Компанія Apple має намір навчити голосового помічника Siri говорити українською мовою.

На сайті Apple з'явилася відповідна вакансія - аналітика анотацій (Annotation Analyst) зі знанням української.

Від кандидата вимагається досконале знання української мови з граматикою та навичками коректури та здатність розрізняти її діалекти.  Також необхідне відмінне розуміння англійської при читанні та письмі.

Аналітик анотацій повинен буде слухати і транскрибувати аудіофайли, а також оцінювати відповіді голосового помічника Siri.

"Ви будете слухати та транскрибувати аудіофайли та оцінювати реакцію та використання мови Siri від клієнтів. Ви будете використовувати свої знання мови та культури, а також аналітичні навички... Ми шукаємо заявників, які вільно володіють українською мовою", - йдеться у описі вакансії.

Зазначається, що вакансія передбачає роботу в європейській штаб-квартирі Apple, яка знаходиться в місті Корк (Ірландія).

Нагадаємо, Siri – це персональний помічник і питально-відповідальна система, адаптована під iOS. Додаток підтримує низку мов, але поки ще не українську, щоб відповідати на питання і давати рекомендації. Siri пристосовується до кожного користувача індивідуально, вивчаючи його особливості.

Минулого року на Apple подавали до суду за прослуховування користувачів Siri. При цьому, в угоді Apple сказано, що компанія може почати запис після слів "Привіт, Siri". Помічника можна активувати також і іншими діями.

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