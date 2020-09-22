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У Сенаті підтвердили, що республіканці планують затвердити суддю Верховного суду замість Гінзбург до виборів

Демократи обіцяли блокувати кандидатів. 

У Сенаті підтвердили, що республіканці планують затвердити суддю Верховного суду замість Гінзбург до виборів
Ліндсі Грем
Фото: zn.ua

Голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем заявив, що Республіканська партія має голоси за суддю Верховного суду на заміну Рут Гінзбург, а призначення має відбутися ще до президентських виборів.

Про це пише Huffpost.

"Вони намагалися знищити Бретта Кавано, щоб зайняти місце", - сказав Грем про демократів, які обіцяли блокувати будь-яке призначення судді Верховного суду від республіканців.

"Це не спрацює. У нас є голоси, щоб підтвердити заміну судді Гінзбург перед виборами, ми збираємося просуватися вперед у комітеті, збираємося повідомити про висування з комітету в Сенат США, щоб ми могли проголосувати перед виборами", - заявив він у ефірі FOX News.

Якщо республіканцям це вдастся, то шість з дев'яти членів Верховного суду будуть завдячувати своїм призначенням Республіканській партії. 

Спочатку кандидатуру має висунути президент США, потім її повинні завтердити в Сенаті. Як писав Reuters, шість "республіканських" суддів дозволять Трампу контролювати найважливіший судовий орган США. Рішення Верховного суду навіть може впливати на результати виборів - у 2000 році суддя Гінзбург дозволила перерахувати голоси у Флориді, після чого переміг Джордж Буш-молодший.

Судді Верховного суду США призначаються президентом зі схвалення Сенату довічно.

Нагадаємо, що 18 вересня у своєму будинку у Вашингтон померла найстарша суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург. Їй було 87 років. Причина смерті - ускладнення, викликані раком підшлункової залози.  Гінзбург пропрацювала у вищій судовій інстанції 27 років і була відома як активна захисниця прав жінок.

Трамп висловив надію, що новий суддя буде затверджений до чергових виборів президента, які повинні відбутися в листопаді.

За словами Трампа, він розглядає кандидатури чотирьох або п'яти жінок для заміни Гінзбург. 

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