Померла найстарша суддя Верховного суду США Рут Гінзбург

Вона була другою в історії жінкою-суддею у вищій судовій інстанції Сполучених Штатів.

Фото: EPA/UPG

У віці 87 років померла найстарша суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург. Вона пропрацювала у вищій судовій інстанції 27 років і була відома як активна захисниця прав жінок.

Як йдеться у заяві суду, Гінзбург померла ввечері 18 вересня у своєму будинку у Вашингтоні в колі рідних. Причина смерті - ускладнення, викликані раком підшлункової залози.

Її поховають на Арлінгтонському національному кладовищі.

Смерть Рут Гінзбург дає президенту США Дональду Трампу можливість висунути свого третього кандидата до Верховного суду і розширити консервативну більшість до 6−3.

Гінзбург народилася у Нью-Йорку у 1933 році. Її батько емігрував з Одеси.

Рут Гінзбург була другою в історії жінкою-суддею у Верховному суді. Її призначив президент Білл Клінтон у 1993 році.

До цього, з 1980 по 1993 рік, Гінзбург була суддею в Апеляційному суді США по округу Колумбія. Вона також відома тим, що в 1972 році стала співзасновницею організації із захисту прав жінок Women's Rights Project при Американському союзі захисту громадянських свобод.

В цей же час Гінзбург стала першою жінкою-викладачем Юридичної школи Колумбійського університету на постійному контракті.

У 2018 році вийшла біографічна драма "За статевою ознакою" про життя Рут Гінзбург. Вона була іконою для ліберальних американців. Після звістки про смерть Гінзбург сотні людей зібралися біля будівлі Верховного суду у Вашингтоні.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG