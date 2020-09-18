Джоел Лион: «Вам не нужен нынешний кризис с хасидами для того, чтобы столкнуться в Умани с антисемитизмом»
Джоел Лион: «Вам не нужен нынешний кризис с хасидами для того, чтобы столкнуться в Умани с антисемитизмом»
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
У Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП
У Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП
Кернес перебуває в клініці Шаріте, він у свідомості, "тиск, як у космонавта", - Фукс (оновлено)
Кернес перебуває в клініці Шаріте, він у свідомості, "тиск, як у космонавта", - Фукс (оновлено)
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Хасиди, що застрягли на кордоні з Білоруссю, вдягнули шаровари і заспівали український гімн
Хасиди, що застрягли на кордоні з Білоруссю, вдягнули шаровари і заспівали український гімн
Офіс президента відреагував на попередження про позбавлення України безвізу
Офіс президента відреагував на попередження про позбавлення України безвізу
​Стягнення боргів без суду і подорожчання алкоголю. Що готують українцям у 2021 році?
​Стягнення боргів без суду і подорожчання алкоголю. Що готують українцям у 2021 році?
ГоловнаСвіт

​Затриманий член Координаційної ради Білорусі Максим Знак оголосив голодування

Перед цим йому було пред'явлено обвинувачення.

​Затриманий член Координаційної ради Білорусі Максим Знак оголосив голодування
Максим Знак
Фото: naviny.by

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Максим Знак оголосив голодування.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на адвоката Знака Дмитра Лаєвського

Зазначається, що Знаку було пред'явлено обвинувачення за ч.3 ст. 361 Кримінального кодексу (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь). На знак протесту він оголосив голодування.

"Звинувачення, як і підозри, не конкретизоване, з нього не ясно, які саме висловлювання Максима розцінюються як спрямовані проти національної безпеки, і воно також є переслідуванням за висловлення думки. У зв'язку з незаконністю кримінального переслідування і довільністю взяття під варту адвокат Максим Знак 18 вересня, з моменту пред'явлення обвинувачення, офіційно оголосив відмову від їжі. Про це він повідомив письмово адміністрацію СІЗО, - розповів Лаєвський.

За словами захисника, Знак не бачить інших способів боротьби.

Нагадаємо, 9 вересня у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради, в тому числі - Знака. Він устиг написати колегам, що хтось прийшов у штаб Віктора Бабарика, і слово "маски".

На волі тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, яка повідомляла, що до її квартири намагалися потрапити невідомі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також