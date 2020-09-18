​Затриманий член Координаційної ради Білорусі Максим Знак оголосив голодування

Перед цим йому було пред'явлено обвинувачення.

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Максим Знак оголосив голодування.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на адвоката Знака Дмитра Лаєвського

Зазначається, що Знаку було пред'явлено обвинувачення за ч.3 ст. 361 Кримінального кодексу (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь). На знак протесту він оголосив голодування.

"Звинувачення, як і підозри, не конкретизоване, з нього не ясно, які саме висловлювання Максима розцінюються як спрямовані проти національної безпеки, і воно також є переслідуванням за висловлення думки. У зв'язку з незаконністю кримінального переслідування і довільністю взяття під варту адвокат Максим Знак 18 вересня, з моменту пред'явлення обвинувачення, офіційно оголосив відмову від їжі. Про це він повідомив письмово адміністрацію СІЗО, - розповів Лаєвський.

За словами захисника, Знак не бачить інших способів боротьби.

Нагадаємо, 9 вересня у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради, в тому числі - Знака. Він устиг написати колегам, що хтось прийшов у штаб Віктора Бабарика, і слово "маски".

На волі тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, яка повідомляла, що до її квартири намагалися потрапити невідомі.