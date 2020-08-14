"Я заявляю, що ми готові до діалогу з владою".

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі".

Відповідне повідомлення розміщено на її каналі в Telegram, пише TUT.by.

Тихановська підтвердила, що головою її штабу залишається Марія Мороз, яка перебуває з нею в Литві.

"Я заявляю, що ми готові до діалогу з владою. З урахуванням усього, що відбувається в країні, та через необхідність ухвалення термінових заходів для відновлення законності в Білорусі я, Світлана Тихановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади", - повідомила вона.

За словами Тихановської, увійти до складу ради можуть представники громадянського суспільства, "шановані та відомі білоруси" і професіонали своєї справи.

Нагадаємо, що сьогодні Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні результати виборів. Олександр Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%.

Тим часом Тихановська сьогодні опублікувала нове відеозвернення, в якому закликала мерів усіх білоруських міст стати організаторами мирних масових акцій з народом. Вона не визнає результатів виборів і наголошує, що на тих дільницях, "де рахували голоси чесно", у неї підтримка на рівні 60-90%.