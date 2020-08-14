Трьох затриманих у Білорусі українців звільнили із СІЗО (оновлено)

Проти двох відкрили кримінальну справу за фактом масових заворушень у Мінську 10-12 серпня.

У Білорусі звільнили двох українських журналістів і волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва.

Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

"Українські журналісти Реуцький і Васильєв на волі! Вийшли з Окрестіно", - йдеться в повідомленні.

Оновлення. МЗС України підтверджує, що наші громадяни вийшли із СІЗО. Реуцький та Васильєв вже на території посольства України в РБ.

Оновлення 12:05. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що також звільнено українку Оксану Альохіну. Ведуться перемовини щодо затриманого в Бресті Романа Шишка.

Нагадаємо, щодо Реуцького і Васильєва, затриманих 12 серпня в Білорусі, порушили кримінальну справу за фактом масових заворушень у Мінську 10-12 серпня. За інформацією правозахисників, слідчі конфіскували комп’ютер Реуцького та український паспорт Васильєва.

Україна звернулася до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих волонтерів.

Раніше в Білорусі затримали велику кількість журналістів. 12 серпня глава МВС країни Юрій Караєв розпорядився не чіпати журналістів, які виконують свою роботу під час антиурядових протестів, окрім випадків, коли вони "стають між порушниками і силами правопорядку".

Під час протестів у Білорусі у зв'язку з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів побили українського фотокореспондента і затримали дев'ятьох українців. За результатами вжитих посольством заходів наступного дня вони були звільнені.