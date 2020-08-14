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Посла Білорусі в Німеччині запросили в МЗС для "термінової розмови"

На зустрічі Денису Сидоренку була роз'яснена позиція уряду ФРН щодо ситуації в Білорусі.

Посла Білорусі в Німеччині запросили в МЗС для "термінової розмови"
Фото: nr2.ru

Посла Білорусі в Німеччині Дениса Сидоренка запросили в міністерство закордонних справ для "термінової розмови"

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що на зустрічі йому була роз'яснена позиція уряду ФРН щодо ситуації в Білорусі.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився за посилення тиску на білоруську владу.

"Абсолютно ясно, що насильницькі дії і арешти мирних демонстрантів... в Європі XXI століття є неприпустимими", - заявив він. Він висловив надію на те, що його колеги з країн ЄС під час зустрічі 14 серпня в Брюсселі займуть єдину позицію.

Президентські вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, уряд Німеччини не вважає ані чесними, ані вільними. Вони, як заявив офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Зайберт, "не відповідали навіть мінімальним стандартам, мінімальним вимогам, які висувають до демократичних виборів".

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель збирає в п'ятницю, 14 серпня, нараду Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ для обговорення, зокрема, президентських виборів у Білорусі.

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