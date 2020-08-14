Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція

Білоруська влада постійно оголошує про депортацію, а також про тимчасовий арешт не лише білорусів, а й значної кількості іноземних громадян. Серед них є й українці. Разом з тим сам Лукашенко - який не хоче йти на поступки вуличним демонстрантам - заявляє про "гібридні процеси" у країні та про втручання в ситуацію іноземних, у тому числі західних держав.

Шостий день поспіль у Білорусі тривають протести. Мітингувальники виходять на вулиці великих міст, щоб показати своє невдоволення результатами президентських виборів, де перемогу вкотре одержав чинний голова держави Олександр Лукашенко . Щодня на вулицях тисячі людей, і щодня влада кидає на них силовиків, які застосовують проти демонстрантів шумові гранати, кийки та гумові кулі. У відповідь - підручні засоби, фаєри та навіть "коктейлі Молотова". На сьогодні вже є двоє загиблих серед протестувальників, десятки поранених (з обох сторін) та тисячі затриманих.

08:45.У Мінську та інших містах Білорусі протестувальники знову виходять на вулиці, повідомляє TUT.by. Також страйкують робітники підприємств.

08:10. Стало відомо, що Україна і Білорусь досягли домовленість про те, що один із затриманих білоруськими правоохоронцями українців заплатить штраф та повернеться додому. Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Він додав, що встановлювати місце перебування затриманих або отримувати дозвіл на їх відвідування дуже складно.

08:00. З декількох ізоляторів в Білорусі в ніч на 14 серпня почали масово випускати затриманих напередодні учасників мирних акцій протесту, багатьох із них відразу забирають в лікарню. Білоруські ЗМІ повідомляють про сотні звільнених людей, яких декілька днів утримували в переповнених СІЗО, вони розповідають про тортури, відсутність їжі, води та жахливі умови утримання.

Як повідомляє "Радіо Свобода", вечір четверга, 13 серпня, став у Білорусі першим за останні п’ять днів, коли не надходило повідомлень про побиття демонстрантів з боку силовиків чи застосування міліцією спецзасобів.