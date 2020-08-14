Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція

08:45.У Мінську та інших містах Білорусі протестувальники знову виходять на вулиці, повідомляє TUT.by. Також страйкують робітники підприємств.
08:10. Стало відомо, що Україна і Білорусь досягли домовленість про те, що один із затриманих білоруськими правоохоронцями українців заплатить штраф та повернеться додому. Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
Він додав, що встановлювати місце перебування затриманих або отримувати дозвіл на їх відвідування дуже складно.
08:00. З декількох ізоляторів в Білорусі в ніч на 14 серпня почали масово випускати затриманих напередодні учасників мирних акцій протесту, багатьох із них відразу забирають в лікарню. Білоруські ЗМІ повідомляють про сотні звільнених людей, яких декілька днів утримували в переповнених СІЗО, вони розповідають про тортури, відсутність їжі, води та жахливі умови утримання.
Як повідомляє "Радіо Свобода", вечір четверга, 13 серпня, став у Білорусі першим за останні п’ять днів, коли не надходило повідомлень про побиття демонстрантів з боку силовиків чи застосування міліцією спецзасобів.