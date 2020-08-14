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Прем'єр Білорусі виїхав до працівників Мінського тракторного заводу та МАЗ, які влаштували страйк

Співробітники МТЗ оприлюднили вимоги до влади. 

Прем'єр Білорусі виїхав до працівників Мінського тракторного заводу та МАЗ, які влаштували страйк
Фото: Скріншот

Премьєр-міністр Білорусі Роман Головченко виїхав на зустріч із працівниками Мінського тракторного заводу (МТЗ), які влаштували страйк.

Про це повідомляє канал NEXTA в Telegram.

Страйкарі вимагають від влади:

  • "скасувати висновки сфальсифікованих виборів та провести нові вибори президента та парламенту відповідно до міжнародних вимог та під контролем, зокрема міжнародних спостерігачів"
  • провести люстрацію усіх гілок влади, ЦВК та ЗМІ, особливу увагу приділити силовим відомтсвам, судовій системі та МВС
  • розформувати структуру ОМОН як ту, що дискредитує себе перед народом 
  • звільнити усіх затриманих протестувальників

МТЗ опублікував вимоги
Фото: Nexta
МТЗ опублікував вимоги

Мінський тракторний завод є одним із найбільших підприємств Білорусі. Станом на минулий рік на ньому працювали понад 15 000 людей.

Уранці 14 серпня працівники влаштували страйк просто в подвір'ї заводу.

Як повідомляє TUT.by, Головченко також збирається приїхати на Мінський автозавод, співробітники якого страйкують уже другий день поспіль. 

Нагадаємо, що протести в Білорусі тривають уже шостий день. Вони почалися зразу після оголошення попередніх результатів виборів президента, згідно з якими Олександр Лукашенко перемагав ушосте. Його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні виборів збирала численні мітинги, за попередніми данними, набирала близько 8%.

У перший же день протестів силовики застосували силу до мітингарів та провели жорсткі затримання. Ситуація повторилася і наступного дня. Тихановська була змушена виїхати до Литви. Звідти вона записала звернення до народу, закликаючи не виходити на вулиці. Текст звернення вона зачитувала з листка.

За всі дні мітингів силовики затримали понад 6000 людей, серед них — українські волонтери. МЗС України повідомляв, що Білорусь не надавала жодної інформації про те, де наші громадяни. Консулу довелося їздити усіма місцями утримання, щоб знайти українців. Сьогодні з'явилася інформація, що двох українців відпустили.

Докладніше про перебіг подій читайте в нашій текстовій трансляції "Хроніка протестів у Білорусі. День шостий". 

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