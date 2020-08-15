Генсек ООН засудив жорстоке поводження із затриманими демонстрантами у Білорусі

Гутерреш закликав владу до діалогу заради миру у країні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав білорусів вирішувати проблеми, які виникли після президентських виборів, за допомогою діалогу, щоб зберегти мир в країні. Про це йдеться у заяві офіційного представника генсека ООН Стефана Дюжарріка, яку опублікували на сайті організації у п'ятницю.

Гутерреш наголосив, що важливо надати усім білорусам можливість здійснювати свої цивільні і політичні права.

"Влада повинна проявляти стриманість у відповідь на демонстрації. Твердження про катування та інші види жорстокого поводження з особами, що знаходяться під вартою, необхідно ретельно розслідувати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за Світлану Тихановську - 10,1%.

Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.

13 серпня МВС Білорусі повідомило про 6700 затриманих.

Після цього в країні почалися підкреслено мирні протести: у багатьох містах люди ставали у "ланцюги солідарності" з постраждалими від міліцейського насильства і свавілля.

До протестів з вимогою перегляду підсумків виборів приєдналися лікарі, вчителі, десятки держпідприємств, серед яких Мінські автомобільний і тракторний заводи, "Белшина", "Білоруськалій", "Гродно Азот", "Мілавіца".