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Голова Єврокомісії закликала ввести додаткові санкції проти влади Білорусі

"Я впевнена, що сьогоднішня дискусія міністрів закордонних справ ЄС продемонструє нашу тверду підтримку прав народу Білорусі".

Голова Єврокомісії закликала ввести додаткові санкції проти влади Білорусі
Урсула фон дер Ляен
Фото: EPA/UPG

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає до додаткових санкцій проти влади Білорусі.

Про це вона повідомив у Twitter.

"Нам потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушив демократичні цінності та права людини в Білорусі. Я впевнена, що сьогоднішня дискусія міністрів закордонних справ ЄС продемонструє нашу тверду підтримку прав народу Білорусі на основні свободи і демократію", - написала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, за даними Reuters, Євросоюз може затвердити санкції щодо Білорусі в кінці серпня.

Раніше президент Литви заявив, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції. У МЗС Білорусі відповіли, що вважають "абсолютно неприйнятними" заяви про санкції і критику дій білоруської влади.

Сьогодні, 14 серпня, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель збирає нараду Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ для обговорення, зокрема, президентських виборів у Білорусі.

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