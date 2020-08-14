Голова Єврокомісії закликала ввести додаткові санкції проти влади Білорусі

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає до додаткових санкцій проти влади Білорусі.
Про це вона повідомив у Twitter.
"Нам потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушив демократичні цінності та права людини в Білорусі. Я впевнена, що сьогоднішня дискусія міністрів закордонних справ ЄС продемонструє нашу тверду підтримку прав народу Білорусі на основні свободи і демократію", - написала голова Єврокомісії.
We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020
I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy.
Нагадаємо, за даними Reuters, Євросоюз може затвердити санкції щодо Білорусі в кінці серпня.
Раніше президент Литви заявив, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції. У МЗС Білорусі відповіли, що вважають "абсолютно неприйнятними" заяви про санкції і критику дій білоруської влади.
Сьогодні, 14 серпня, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель збирає нараду Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ для обговорення, зокрема, президентських виборів у Білорусі.