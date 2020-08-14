Розробник комп'ютерної гри Fortnite подав до суду на Apple і Google

Це сталося після того, як компанії вилучили гру Fortnite зі своїх магазинів.

Американський розробник комп'ютерних ігор Epic Games подав до суду на на Apple і Google через те, що вони вилучили гру Fortnite зі своїх магазинів.

Про це пише ITC.ua.

Це сталося після того, як Epic запустила в Fortnite систему внутрішніх платежів з меншою комісією, ніж у Apple і Google.

При виборі платіжної системи Epic гравці могли економити до 20%, тому що компанія вирішила віддавати суму, заощаджену при обробці платежу. У підсумку 1000 V-баксів можна було купити за $7,99, а не за $9,99.

При використанні стандартних варіантів оплати, пропонованих Apple і Google, ці компанії стягують комісію в розмірі 30%, і знижка 20% не застосовується. При цьому Epic Games пообіцяли перерахувати частину коштів гравцям, якщо в майбутньому Apple або Google знизять свою комісію на платежі.

Наступним кроком Epic Games стало те, що компанія випустила відео за мотивами выдомої реклами Apple "1984", яка заснована на однойменній антиутопії Джорджа Оруелла. Вона закликає позбуватися від монополії App Store, який "блокує гру Fortnite на мільярдах пристроїв".

Нагадаємо, раніше шведська компанія Embracer Group через дочірню компанію Saber Interactive придбала українську студію 4A Games, яка створила популярну серію ігор Metro. Сума угоди склала 36 мільйонів доларів.