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Лукашенко доручив розібратися з усіма фактами затримання в Білорусі

Голова адміністрації президента Білорусі заявила, що відпустили понад тисячу затриманих демонстрантів.

Лукашенко доручив розібратися з усіма фактами затримання в Білорусі
Наталія Качанова
Фото: www.knews.by

Президент Білорусі доручив розібратися зі всіма фактами затримання мітингувальників під час акцій протесту. В адміністрації Лукашенка повідомили, що станом на вечір, 13 серпня, вже відпустили більш ніж тисячу осіб.

Про це заявила голова адміністрації президента Білорусі Наталія Качанова, повідомляє "Наша нива".

Як стверджує Качанова, всіх затриманих відпустили під зобов'язання неучасті у несанкціонованих заходах.

"Нам не потрібна бійка. Не потрібна війна. Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися зі всіма фактами затримань, які відбулися в останні дні, і зараз йде інтенсивна робота в цьому напрямку. Вже на вечір сьогоднішнього дня відпущено більш ніж тисячу осіб під зобов'язання неучасті в несанкціонованих заходах, а неповнолітніх передано під розписки батькам", - повідомила Качанова.

Нагадаємо, п'ятий день поспіль у Білорусі тривають протести. Мітингувальники виходять на вулиці великих міст, аби показати своє невдоволення результатами президентських виборів, де перемогу вкотре одержав чинний голова держави Олександр Лукашенко. 

Щодня на вулицях тисячі людей, і щодня влада кидає на них білоруських силовиків. Останні застосовують проти демонстрантів шумові гранати, кийки та гумові кулі. У відповідь - підручні засоби, фаєри та навіть "коктейлі Молотова". На сьогодні вже є двоє загиблих серед протестувальників, десятки поранених (з обох сторін), тисячі затриманих. 

Раніше президент Білорусі заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу.

Коментуючи явку на голосуванні, Лукашенко заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Станом на сьогодні, 13 серпня, офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб.

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