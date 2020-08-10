Лукашенко заявив, що вибори пройшли "як свято", і назвав протестувальників вівцями

"З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вибори у країні відбулися "як свято", але "ті, хто захотів його зіпсувати, засвітилися ще яскравіше".

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Спасибі за те, що, незважаючи на ситуацію у світі, особливо з епідемією, ви не побоялися, як істинний генерал, приїхали до Білорусі, щоб на власні очі побачити ситуацію, особливо в цей електоральний період. Я знаю оцінки вашої місії і буду дуже радий почути з ваших вуст зауваження, пропозиції, якщо якісь були протягом виборчої кампанії. Але ви ж бачили, що ми хотіли людям подарувати свято, і вони дійсно відгукнулися", - сказав Лукашенко на зустрічі з головою виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим.

Лукашенко зазначив, що явка на голосуванні була рекордною, на дільниці для голосування люди йшли сім'ями, разом з дітьми.

"Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленьким діточками приходять. Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили - вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі. Ми відфіксували (вам це відомо як колишньому розвіднику) дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти", - заявив білоруський президент.

Він також додав, що після оголошення остаточних результатів голосування, явка може бути ще вищою.

Нагадаємо, 9 серпня, відбувся перший тур президентських виборів у Білорусі. Балотувалися чинний президент Олександр Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична грамада" Сергій Черечень.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а також в інших містах країни, почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста. За даними NEXTA, в Мінську силовики відкривали вогонь у бік мітингувальників. Також очевидці заявили про те, що в Мінську автозак на великій швидкості влетів у натовп мітингарів. Правозахисники повідомляють про одного загиблого. У МВС Білорусі цю інформацію спростовують і заявляють, що серед постраждалих - 39 силовиків та 50 цивільних.

Також повідомлялося, що вночі було затримано близько 3 тис. мітингувальників.

Сьогодні вранці ЦВК Білорусі почала оголошувати попередні результати виборів - за офіційними даними, чинний президент Лукашенко набирає 80,23% голосів, його основна суперниця Тихановська - 9,9%.