США відновили видачу віз студентам з України

Про надання послуг з отримання інших типів віз повідомлять, як тільки з'явиться така можливість.

Сполучені Штати Америки відновили видачу віз студентам з України.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на посольство США.

"Посольство США в Україні відновило надання неімміграційних візових послуг в обмеженому обсязі - тільки для студентів. Ми відновимо надання послуг з отримання інших типів віз як тільки у нас з'явиться така можливість", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, США - одна з 39 країн, в'їзд в які дозволено всім українцям, у тому числі з туристичною метою. Обмеження введено для тих, хто протягом останніх 14 днів перебував, в тому числі транзитом, на території будь-якої з 26 країн членів Шенгенської угоди, Великобританії, Ірландії, Бразилії, Китаю чи Ірану.

Нагадаємо, на початку липня в Імміграційній і митній службі США (ICE) оголосили, що іноземним студентам, які здобувають вищу освіту в США, доведеться покинути країну, якщо їх університети через пандемію COVID-19 перейдуть виключно на онлайнове навчання. При цьому, наприклад, іноземні студенти можуть перевестися до вузів з офлайновим навчанням і, таким чином, залишитися в США.

Студентам-іноземцям, які залишаться на американській території, незважаючи на те, що їхні виші перейшли на онлайн-навчання, мала б загрожувати висилка зі США.

У липні США повідомили, що знімають обмеження на в'їзд в країну для студентів з Європиз вересня.