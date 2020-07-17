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США знімають обмеження на в'їзд в країну для студентів з Європи

Студенти зможуть приїхати на заняття восени.

США знімають обмеження на в'їзд в країну для студентів з Європи
Фото: EPA/UPG

Іноземні студенти, які приїжджають з Європи, звільняються від заборони на в'їзд у США, введеної під час пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в меморандумі, який Держдепартамент направив до Конгресу, передає "Інтерфакс-Україна".

Студенти з європейських країн, які вже мають візи для навчання в США, але яким був закритий в'їзд у країну березневою забороною, зможуть приїхати на заняття восени. Студенти, які поки що не мають візи, але можуть її отримати, також зможуть приїхати в США.

"Надання (цього винятку) сприятиме економічному відновленню після пандемії COVID-19 і зміцненню ключових компонентів наших трансатлантичних відносин. Ми високо цінуємо прозорість і узгоджені зусилля наших європейських партнерів і союзників по боротьбі з цією пандемією і вітаємо взаємні дії ЄС, спрямовані на те, щоб дозволити ключовим категоріям основних поїздок тривати", - наголошується в заяві Держдепартаменту.

Нагадаємо, на початку липня в Імміграційній і митній службі США (ICE) оголосили, що іноземним студентам, які здобувають вищу освіту в США, доведеться покинути країну, якщо їх університети через пандемію COVID-19 перейдуть виключно на онлайнове навчання. При цьому, наприклад, іноземні студенти можуть перевестися до вузів з офлайновим навчанням і, таким чином, залишитися в США.

Студентам-іноземцям, які залишаться на американській території, незважаючи на те, що їхні виші перейшли на онлайн-навчання, мала б загрожувати висилка зі США.

Ще у червні США заявляли, що не планують знімати заборону на в'їзд із ЄС.

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