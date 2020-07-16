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На Донбасі загинув громадянин Естонії

Україна поки що офіційно не підтвердила загибель чоловіка.

На Донбасі загинув громадянин Естонії
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Громадянин Естонії загинув під час бойових дій на Донбасі. Про це повідомив голова МЗС Урмас Рейнсалу, пишуть "Українські новини" з посиланням на ERR.

"У понеділок, 13 липня, в результаті військових дій на Донбасі загинув громадянин Естонії", - сказав Рейнсалу.

Він повідомив, що загиблий отримав громадянство Естонії у 2016 році шляхом натуралізації, після чого відмовився від білоруського паспорта.

Зі слів Рейнсалу, статус і роль чоловіка у військовій діяльності на Донбасі українська влада ще уточнює.

"В Естонії діє принцип, що громадяни Естонії можуть проходити службу у військових частинах інших країн з дозволу уряду", - сказав міністр закордонних справ.

При цьому він додав, що наразі жодного такого дозволу надано не було.

Україна поки що офіційно не підтвердила, що громадянин Естонії загинув під час військових дій.

Нагадаємо, минулого року МЗС Естонії вирішило не визнавати паспорти РФ, видані після 24 квітня жителям Донецької та Луганської областей у разі, якщо власник паспорта раніше не був громадянином Росії.

"Надання жителям Східної України російського громадянства в спрощеному порядку є ще однією спробою підірвати суверенітет України і закріпити нинішню нестабільну ситуацію в сфері безпеки на сході України. Це повністю суперечить духу Мінських угод. Сьогоднішнє рішення Естонії висловлює наше принципове засудження подібних устремлінь Росії", - заявив тоді голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

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