США запровадили санкції щодо оточення "кухаря Путіна"

У "чорному списку" опинилося троє осіб і п'ять компаній, пов'язаних з фінансистом російської "фабрики тролів".

Сполучені Штати запровадили санкції щодо фізичних і юридичних осіб, які дозволяли Євгену Пригожину, котрий входить в оточення президента Росії Володимира Путіна, уникати американських санкцій.

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів від 14 липня, передає Голос Америки.

У списку санкцій опинилися троє осіб і п'ять організацій, зареєстрованих, зокрема, в Судані, Гонконгу і Таїланді. Усі вони пов'язані з Євгеном Пригожиним - російським бізнесменом, звинуваченим спецпрокурором Робертом Мюллером у підтримці спроб Росії вплинути на вибори в США з використанням кампаній у соціальних мережах.

Мінфін звинувачує людей і компанії, внесені у "чорний список", у сприянні міжнародним операціям Пригожина, спробах придушення і дискредитації людей, які прагнуть проведення демократичних реформ у Судані, а також у допомозі російському бізнесменові, який опинився під американськими санкціями.

Раніше Вашингтон запровадив санкції проти Пригожина, в тому числі через російську окупацію Криму і спробу втручання в американські вибори у 2018 і 2016 роках.

Унаслідок нових обмежувальних заходів Мінфіну були заморожені всі наявні в американській юрисдикції активи фізичних і юридичних осіб, які надавали допомогу Пригожину. Крім того, громадянам США заборонено вести бізнес з цими особами та компаніями.

У списку санкцій опинилася контрольована Пригожиним російська компанія M Invest. Ця компанія служила прикриттям для дій російського Міністерства оборони і відповідала за розробку планів дій експрезидента Судану Омара аль-Башира для придушення протестів, учасники яких наполягають на демократичних реформах у Судані.

Санкції також запроваджено стосовно Meroe Gold, дочірньої компанії M Invest, генерального директора M Invest Андрія Манделя і Михайла Потьопкіна, регіонального директора обох компаній у Судані.

У список також внесли компанії, зареєстровані в Таїланді і Гонконгу - Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Co. і Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited. Ці компанії звинувачуються у проведенні понад 100 транзакцій на суму більш ніж 7,5 мільйонів доларів, які були відправлені контрольованим Пригожиним компаніям у 2018-2019 роках.

Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, Євген Пригожин за допомогою своїх найманців пропонував послуги безпеки й організації передвиборних кампаній у 10 країнах Африки: ДР Конго, Судані, Лівії, Мадагаскарі, Анголі, Гвінеї, Гвінеї-Бісау, Мозамбіку, Зімбабве і ЦАР.

Пригожин офіційно відкидає свою причетність до ПВК Вагнера, але у 2017 році США одночасно запровадили санкції проти ПВК Вагнера і кейтерингової компанії Пригожина "Конкорд".

Євген Пригожин, якого ЗМІ раніше називали особистим кухарем Володимира Путіна, займається ресторанним бізнесом з 1996 року. За даними ЗМІ, він може бути причетним до тестування бойових отрут.

Раніше Бі-бі-сі показала зв'язок між ПВК Вагнера і "кухарем Путіна".