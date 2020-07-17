За добу у світі зареєстрували майже 249 тис. заражень COVID-19

Станом на ранок 17 липня у світі зареєстрували 248 914 заражень коронавірусом COVID-19 за добу. Усього у світі понад 13,9 млн випадків інфікування, а одужали 8,2 млн осіб.
Про це свідчать дані на Worldometers.
Померли через ускладнення 592 745 осіб.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Кількість померлих сягнула 141 118, хворих - 3 695 025.
На другому місці Бразилія - 2 014 738 інфікованих і 76 822 летальні випадки.
Індія займає третє місце - інфікованих уже 1 005 637 чоловік, кількість смертей - 25 609.
Далі йде Росія - 752 797 хворих і 11 937 летальних випадків.
Нагадаємо, за минулу добу у світі також зафіксували рекордний показник добової захворюваності на COVID-19.
В Ізраїлі спостерігається новий спалах коронавірусу. Міністр оборони країни Бені Ганц вже попередив жителів країни про можливе повернення повного або часткового карантину.