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Євросоюз закликав Росію визнати свою причетність до збиття "Боїнга" MH17

17 липня - шоста річниця атаки на літак.

Євросоюз закликав Росію визнати свою причетність до збиття "Боїнга" MH17
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз закликає Російську Федерацію визнати свою причетність до збиття літака авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 в небі над Донбасом.

Про це сказано в заяві віцепрезидента Єврокомісії, високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

"17 липня - шоста річниця атаки на літак рейсу MH17 "Малазійських авіаліній", у результаті якої загинули 298 осіб 17 національностей. Євросоюз глибоко співчуває всім, хто втратив своїх рідних", - зазначив Боррель.

Євросоюз вкотре підкреслює повну підтримку всіх заходів, спрямованих на встановлення істини, забезпечення правосуддя і притягнення до відповідальності винуватців трагедії.

"Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз відзначає всі кроки, зроблені в цьому напрямку, і очікує, що Росія визнає свою причетність і сприятиме зусиллям зі встановлення відповідальності", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 22 червня в Гаазі поновилися слухання в рамках судового процесу у справі про збитий в небі над Донбасом літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17. Попередній етап слухань пройшов з 8 по 10 червня. На ньому сторони повідомили про виконану роботу і зібрану інформацію.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі, хто перебував на борту (298 осіб), загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССД), у яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССД оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССД, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Усі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей момент - єдиний фігурант справи - відправив на слухання своїх адвокатів.

Раніше група розслідувачів Bellingcat назвала ключового фігуранта справи про катастрофу MH17: ним виявився заступник голови прикордонної служби ФСБ Росії.

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