Євросоюз закликав Росію взяти на себе відповідальність за вбивство військових на Донбасі

Європейський Союз закликає Росію взяти на себе відповідальність і вплинути на бойовиків для деескалації напруги після вбивства на Донбасі українських військовослужбовців, серед яких військовий медик.

Про це йдеться в заяві речниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Набіли Массралі, текст якої наводить Укрінформ.

"Ми прочитали доповідь про вбивство трьох українських військовослужбовців і поранення ще двох збройними силами за підтримки Росії. Відповідно до цієї доповіді, однією з жертв став офіцер-медик, який намагався евакуювати тіло вбитого військовослужбовця. Ця ескалація насильства та збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі суперечать Мінським домовленостям і зобов’язанням Нормандського саміту в грудні 2019 року", - йдеться в заяві речниці.

Массралі наголосила, що для деескалації ситуації потрібна максимальна стриманість і відновлення поваги до міжнародного гуманітарного права.

"Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність, використає свій вплив на збройні сили, які вона підтримує, тобто повною мірою виконуватиме власні зобов’язання за Мінськими угодами", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 13 липня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один - бойове травмування.

Пізніше про деталі трагедії розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас. За його словами, евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків із засідки.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ (ч. 2 ст. 438 КК України).

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця. Глава держави підкреслив, що Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків.

Сьогодні стало відомо, що один із загиблих - командир розвідувального взводу окремого батальйону бригади морської піхоти лейтенант Дмитро Красногрудь.