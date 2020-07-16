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Парламент звільнив керівника Апарату Верховної Ради

Звільнення підтримали 307 нардепів. 

Парламент звільнив керівника Апарату Верховної Ради
В'ячеслав Штучний
Фото: bestin.ua

Верховна Рада звільнила В'ячеслава Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради. 

Підставою для звільнення стала його заява за особистим бажанням. За проголосували 307 нардепів, оголосив спікер парламенту Дмитро Размуков. 

Джерела LB.ua повідомляли, що він вирішив звільнитися, оскільки планував перейти на іншу посаду держслужби. 

Штучний став керівником Апарату ВР у вересні 2019 року. До цього Штучний обіймав посаду першого заступника начальника Управління державної охорони, згідно з декларацією, також є кандидатом юридичних наук, директором Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Апарат Верховної Ради - внутрішній допоміжний орган парламенту, складається з посадових, службових осіб та технічного персоналу. Він здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціального, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів та депутатів. Співробітники Апарату самі ніяких рішень від імені парламенту не приймають, а лише забезпечують розробку проектів таких рішень, їх підготовку і виконання.

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