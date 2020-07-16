Парламент звільнив керівника Апарату Верховної Ради

Верховна Рада звільнила В'ячеслава Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради.

Підставою для звільнення стала його заява за особистим бажанням. За проголосували 307 нардепів, оголосив спікер парламенту Дмитро Размуков.

Джерела LB.ua повідомляли, що він вирішив звільнитися, оскільки планував перейти на іншу посаду держслужби.

Штучний став керівником Апарату ВР у вересні 2019 року. До цього Штучний обіймав посаду першого заступника начальника Управління державної охорони, згідно з декларацією, також є кандидатом юридичних наук, директором Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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