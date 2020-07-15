У "Слузі народу" повідомили про відставку глави апарату Ради

Керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення.
Про це повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.
"Сьогодні В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України", - написав він у своєму Telegram й опублікував фотокопію заяви.
У ній Штучний просить розглянути питання його звільнення з посади керівника апарату парламенту у зв'язку з вирішенням питання про призначення його на іншу посаду в державному органі.
Вячеслава Штучного було призначено керівником апарату парламенту торік у вересні. Тоді повідомлялося, що він також є
директором Інституту Управління держохорони КНУ ім. Тараса Шевченка.