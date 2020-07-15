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Кабмін пропонує карати "мінерів" конфіскацією

Законопроєктом пропонується як обов’язкове додаткове покарання конфіскацію майна.

Кабмін пропонує карати "мінерів" конфіскацією
Фото: mvs.gov.ua

Уряд підтримав законопроєкт Міністерства внутрішніх справ щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Про це інформує пресцентр міністерства.

"Кількість завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності за останній час набула загрозливого масштабу. У 2019 році слідчими Нацполіції розпочато досудове розслідування 2000 кримінальних проваджень. Правоохоронці вимушені реагувати на кожне таке повідомлення, задіюючи значну кількість спеціальної техніки та особового складу", ‑ зазначив Арсен Аваков.

Законопроєктом пропонується як обов’язкове додаткове покарання конфіскацію майна.

Передбачено також посилення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна, якщо об’єктами неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти.

За цей законопроєкт має проголосувати Верховна Рада України.

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