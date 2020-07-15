Кабмін підвищив норму кількості активних хворих на коронавірус для країн "зеленої" зони

Тепер у "червону" зону входять країни, де показник перевищує 55 на 100 тис. населення.

Кабінет Міністрів України на засіданні 15 липня погодив підвищення гранично допустимої норми кількості активних хворих на COVID-19 для країн так званої "зеленої" зони.

Замість норми 40 осіб на 100 тис. населення тепер країнами "зеленої" зони вважатимуться ті, де цей показник складає 55 осіб на 100 тис. Про це на брифінгу за результатами засідання уряду повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"Ми підвищили кількість активних хворих - це норма, яка регулюється при перетині кордону. Раніше у нас було 40 на 100 000 і був відповідний розподіл на країни "червоної" зони та "зеленої". Зараз ми підняли цю цифру до 55, тобто всі країни, які 55 і вище - "червона" зона і люди повинні пройти процес самоізоляції або обсервації", - пояснив Степанов.

Дізнатися показники активних хворих для кожної країни можна на сайті Міністерства закордонних справ. В Україні цей показник зараз становить 62 на 100 000 населення.

Нагадаємо, що в червні Міністерство охорони здоров'я опублікувало перелік країн так званої "червоної" зони, після прибуття з яких в Україну необхідно проходити двотижневу самоізоляцію під контролем додатку "Дій вдома" чи обсервацію (якщо нема можливості встановити цей застосунок). До цього списку потрапили всі країни, де кількість активних хворих перевищувала 40 на 100 000 населення.

25 червня Кабмін скасував обов'язкову самоізоляцію для тих, хто прибуває з країн "червоної" зони. Скоротити її термін можна, пройшовши ПЦР-тестування на коронавірус (за умови негативного результату).