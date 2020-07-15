У Києві зафіксовано антирекорд за кількістю виявлених заражень COVID-19 за добу

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 147 людей. Одна людина померла. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

"Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збiльшилась на 147 хворих. Це найбільше за весь період пандемії. Одна людина померла. На сьогодні у столиці вже 6497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав він.

Найбільше випадків захворювання - в Шевченківському районі (27), Дарницькому (22) і Деснянському (21).

Серед тих, хто захворіли: 66 жінок віком від 18 до 71 року та п’ять дівчаток від одного року до 16. А також 73 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв і троє хлопчиків - від двох до шести років. Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

Госпіталізували 29 пацієнтів, решта - на самоізоляції.

Одужали за минулу добу 36 людей. Усього коронавірус подолали 2160 мешканців Києва.

Нагадаємо, станом на 15 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні зросла на 836, до 55 607, з них 1427 - летальні, 28 131 пацієнт одужав