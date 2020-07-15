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МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови

"Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів".

МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
Фото: facebook/ Максим Степанов

Міністерство охорони здоров'я готує проєкт постанови, яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", - пояснив глава МОЗ, відповідаючи на питання про те, чи планує уряд наступного тижня розглядати проєкти документів про продовження карантину.

Нагадаємо, керівник управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що адаптивний карантин у столиці може діяти до кінця 2021 року.

Кабмін увів в Україні адаптивний карантин з 22 травня до 22 червня. Повідомлялося, що обмеження будуть пом'якшувати раз на 10 днів за умови дотримання вимог. Перший етап пом'якшення в Україні почався з 12 травня - були відкриті парки, сквери, перукарні, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів.

У червні Кабмін вирішив продовжити адаптивний карантин до 31 липня.

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