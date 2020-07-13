Іран уточнив причину катастрофи літака МАУ під Тегераном
Іран уточнив причину катастрофи літака МАУ під Тегераном
У Полтаві суд взяв під варту трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні авто "Укрпошти" (оновлено)
У Полтаві суд взяв під варту трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні авто "Укрпошти" (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим
Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Пєсков: Росія готова до виходу України з Мінських домовленостей
Пєсков: Росія готова до виходу України з Мінських домовленостей
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб
Під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​На Львівщині відновлять роботу дитячих садочків

Дату відкриття дитсадків визначать 14 липня.

​На Львівщині відновлять роботу дитячих садочків
Фото: valentinkstudio.com.ua

На Львівщині у зв'язку із поліпшенням ситуації із захворюваністю на COVID-19 обласна комісія ТЕБ і НС на засіданні у понеділок, 13 липня, прийняла рішення про відновлення роботи дитсадків і закладів культури, крім театрів і кінотеатрів. Про це пише zaxid.net.

Заступник голови ЛОДА Іван Собко повідомив, що, за підсумками комісії, в області дозволили роботу дитсадків не залежно від форми власності, а також закладів культури, крім кінотеатрів і театрів.

Дозволено також відновити роботу інклюзивно-ресурсних центрів. Робота закладів громадського харчування та розважальних закладів залишається обмеженою у часі до 23:00.

Дату відкриття дитсадків у Львові узгодить міська комісія ТЕБ і НС на своєму засіданні у вівторок, 14 липня, повідомляє zaxid.net з посиланням на пресслужбу міської ради.

У Львові упродовж тижня вже перевірили готовність дитсадків до роботи у карантинних умовах.

Станом на 12 липня Львівщина входить до переліку областей, у яких МОЗ рекомендує послабити карантин. Від 7 липня обласна комісія ТЕБ і НС дозволила роботу готелів, закладів громадського харчування, спортзалів і фітнес-центрів, а також проведення масових релігійних заходів. Перед тим на Львівщині офіційно дозволили відновити пасажирські автобусні та залізничні перевезення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram

Читайте також