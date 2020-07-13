У Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 56 людей

У Києві за минулу добу зафіксували 56 нових випадків коронавірусу. Усього в Києві 6238 підтверджених випадків захворювання. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Серед інфікованих - 21 жінка віком від 21 до 75 рокiв й одна дівчинка 12 років, 31 чоловік від 19 до 80 рокiв і троє хлопчиків від 4 до 17 років.

До медзакладів столиці госпіталізували дев'ятьох пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужала 51 людина. Усього коронавірус подолали 2109 мешканців Києва.

Кличко також розповів, що у столиці закрили на карантин ще один гуртожиток - на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили п'ятьох хворих на СOVID-19 студентів і 13 контактних осіб.

Мер також відзначив, що за статистикою, у вихідні суттєво зменшується кількість виявлених хворих. За його словам, це відбувається тому, що у вихідні менше людей звертаються до медиків і здають тести. Також на сьогодні майже 50 % досліджень роблять у приватних лабораторіях, які у вихідні не працюють.

Нагадаємо, станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 133 випадки COVID-19. За добу було зафіксовано 612 нових випадків. 15 осіб померли.

Наприкінці квітня COVID-19 виявили в гуртожитках Бориспільського району і Гостомеля. Також в одному з гуртожитків міста Вишневе коронавірусом заразилися 37 осіб, двоє померли.

У кінці травня спалах коронавірусу стався в гуртожитку на проспекті Гагаріна.