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В Україні за добу коронавірус діагностували у 678 осіб

457 людей одужали, 11 померли.

В Україні за добу коронавірус діагностували у 678 осіб
Фото: EPA/UPG

Станом на 11 липня в Україні зареєстрували 53 521 випадок коронавірусу. За останню добу COVID-19 виявили у 678 осіб, одужало 457 пацієнтів, померли 11. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Кількість активних хворих становить 26 020 осіб.

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області (121), далі йде Рівненська область (78), Київ (67) та Закарпатська область (67).

Жодного хворого за останню добу не зафіксували у Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька область — 2 097 (+16)
  • Волинська область — 3 042 (+55)
  • Дніпропетровська область — 1 144 (+4)
  • Донецька область — 759 (+1)
  • Житомирська область — 1 532 (+11)
  • Закарпатська область — 3 909 (+67)
  • Запорізька область — 621 (+9)
  • Івано-Франківська область — 3 029 (+58)
  • Кіровоградська область — 673 (+3)
  • м. Київ — 6 182 (+67)
  • Київська область — 3 026 (+40)
  • Львівська область — 7 003 (+121)
  • Луганська область — 93 (0)
  • Миколаївська область — 481 (+4)
  • Одеська область — 2 174 (+33)
  • Полтавська область — 331 (0)
  • Рівненська область — 4 598 (+78)
  • Сумська область — 340 (+3)
  • Тернопільська область — 2 231 (+14)
  • Харківська область — 2 649 (+28)
  • Херсонська область — 204 (0)
  • Хмельницька область — 908 (+20)
  • Чернівецька область — 5 140 (+23)
  • Черкаська область — 748 (+10)
  • Чернігівська область — 607 (+13).

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський похвалив українців за дотримання карантину, а владу за “скоординовані дії”. 

Оскільки в Україні два дні поспіль кількість тих, хто одужав, перевищувала число тих, хто захворів. Однак вже сьогодні ситуація змінилася. 

З кінця червня в Україні щодня реєструють 600-900 нових випадків. Антирекорд за кількістю нових інфікованих встановили 25 червня, тоді коронавірус виявили у 1109 українців.

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