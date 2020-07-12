В Україні за добу коронавірус діагностували у 678 осіб

Станом на 11 липня в Україні зареєстрували 53 521 випадок коронавірусу. За останню добу COVID-19 виявили у 678 осіб, одужало 457 пацієнтів, померли 11. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Кількість активних хворих становить 26 020 осіб.

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області (121), далі йде Рівненська область (78), Київ (67) та Закарпатська область (67).

Жодного хворого за останню добу не зафіксували у Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

Статистика у регіонах:

Вінницька область — 2 097 (+16)

Волинська область — 3 042 (+55)

Дніпропетровська область — 1 144 (+4)

Донецька область — 759 (+1)

Житомирська область — 1 532 (+11)

Закарпатська область — 3 909 (+67)

Запорізька область — 621 (+9)

Івано-Франківська область — 3 029 (+58)

Кіровоградська область — 673 (+3)

м. Київ — 6 182 (+67)

Київська область — 3 026 (+40)

Львівська область — 7 003 (+121)

Луганська область — 93 (0)

Миколаївська область — 481 (+4)

Одеська область — 2 174 (+33)

Полтавська область — 331 (0)

Рівненська область — 4 598 (+78)

Сумська область — 340 (+3)

Тернопільська область — 2 231 (+14)

Харківська область — 2 649 (+28)

Херсонська область — 204 (0)

Хмельницька область — 908 (+20)

Чернівецька область — 5 140 (+23)

Черкаська область — 748 (+10)

Чернігівська область — 607 (+13).

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський похвалив українців за дотримання карантину, а владу за “скоординовані дії”.

Оскільки в Україні два дні поспіль кількість тих, хто одужав, перевищувала число тих, хто захворів. Однак вже сьогодні ситуація змінилася.

З кінця червня в Україні щодня реєструють 600-900 нових випадків. Антирекорд за кількістю нових інфікованих встановили 25 червня, тоді коронавірус виявили у 1109 українців.