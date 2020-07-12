В Україні за добу коронавірус діагностували у 678 осіб

Станом на 11 липня в Україні зареєстрували 53 521 випадок коронавірусу. За останню добу COVID-19 виявили у 678 осіб, одужало 457 пацієнтів, померли 11. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Кількість активних хворих становить 26 020 осіб.
Найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області (121), далі йде Рівненська область (78), Київ (67) та Закарпатська область (67).
Жодного хворого за останню добу не зафіксували у Луганській, Полтавській та Херсонській областях.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область — 2 097 (+16)
- Волинська область — 3 042 (+55)
- Дніпропетровська область — 1 144 (+4)
- Донецька область — 759 (+1)
- Житомирська область — 1 532 (+11)
- Закарпатська область — 3 909 (+67)
- Запорізька область — 621 (+9)
- Івано-Франківська область — 3 029 (+58)
- Кіровоградська область — 673 (+3)
- м. Київ — 6 182 (+67)
- Київська область — 3 026 (+40)
- Львівська область — 7 003 (+121)
- Луганська область — 93 (0)
- Миколаївська область — 481 (+4)
- Одеська область — 2 174 (+33)
- Полтавська область — 331 (0)
- Рівненська область — 4 598 (+78)
- Сумська область — 340 (+3)
- Тернопільська область — 2 231 (+14)
- Харківська область — 2 649 (+28)
- Херсонська область — 204 (0)
- Хмельницька область — 908 (+20)
- Чернівецька область — 5 140 (+23)
- Черкаська область — 748 (+10)
- Чернігівська область — 607 (+13).
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський похвалив українців за дотримання карантину, а владу за “скоординовані дії”.
Оскільки в Україні два дні поспіль кількість тих, хто одужав, перевищувала число тих, хто захворів. Однак вже сьогодні ситуація змінилася.
З кінця червня в Україні щодня реєструють 600-900 нових випадків. Антирекорд за кількістю нових інфікованих встановили 25 червня, тоді коронавірус виявили у 1109 українців.