За добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Києві

За кількістю активних хворих столиця знаходиться на другому місці після Львівської області.

У Києві 10 липня коронавірус виявили у 125 осіб, це найбільший показник по Україні. Для порівняння у Львівській області, яка лідирує за кількістю інфікованих, учора підтвердили 119 випадків.

За останню добу в столиці померли двоє людей, одужали - 25, госпіталізували - вісьмох. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Серед тих, хто захворів: 57 жінок віком від 20 до 80 років та дівчинка, якій 7 років. 61 чоловiк віком від 21 до 75 рокiв і шестеро хлопчиків від 4 до 14 років. Захворіли, зокрема, і троє медиків", - написав Кличко.

Найбільше нових випадків минулої доби виявили в Дарницькому районі - 36, у Шевченківському – 18, Святошинському і Голосіївському районах – по 14 випадків.

Загалом коронавірус підхопили 6115 мешканців столиці, 2058 осіб вже одужали.

Нагадаємо, в Україні за добу COVID-19 виявили у 800 осіб. Лідерами за кількістю нових інфікованих продовжують залишатись Київ, Львівська та Закарпатська області.

Напередодні Кличко повідомив, що динаміка поширення хвороби у столиці зростає. Ч ерез порушення карантину закрили чотири київські нічні клуби.

Станом на 11 липня МОЗ не рекомендував послаблювати карантин у столиці.