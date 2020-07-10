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У Києві через порушення карантину закрили чотири нічні клуби

Динаміка поширення хвороби у столиці зростає.

У Києві через порушення карантину закрили чотири нічні клуби
Виталий Кличко
Фото: Киевсовет

Київська міська державна адміністрація закрила чотири нічні клуби через порушення карантинних заходів і роботу після 22:00.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу.

"Щодо перевірок нічних клубів. Після виявлення грубих порушень спеціальна комісія прийняла рішення про закриття вже чотирьох таких закладів. Тому що вони, нехтуючи безпекою відвідувачів і порушуючи правила, працювали після 22:00. Перевірки триватимуть і надалі", - сказав він.

Він нагадав, що комісія з надзвичайних ситуацій дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам працювати після 23:00.

"Але це не стосується нічних клубів і розважальних закладів. Я не хочу нікого лякати. Але динаміка поширення хвороби у нас невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень. Давайте не доводити до цього", - додав Кличко.

Кличко поінформував, що кількість хворих на коронавірус у Києві 9 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 118 осіб, до 5 990, серед них - четверо медиків. Усього в Києві вже 5 990 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих 61 жінка віком віці від 19 до 93 років, 48 чоловіків від 18 до 84 років, а також чотири дівчинки від 1 до 6 років і 5 хлопчиків від 6 до 14 років.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізовано 17 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

За минулу добу видужав 71 киянин, усього коронавірус подолали 2 033 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дніпровському районі - 24, Святошинському - 17 і Дарницькому - 16.

Нагадаємо, 6 липня Київ дозволив ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам працювати після 22:00.

10 липня у МОЗ заявили, що Київ і 6 областей не відповідають оновленим критеріям для пом'якшення карантину. У Києві заповненість ліжок у лікарнях становить 34,34%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 114,07, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,11%, динаміка захворюваності - 28,22%. 

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Джерело: "Українські новини"
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