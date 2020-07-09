Залишилися три осередки тління. Загрози розповсюдження вогню немає.

Пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області локалізовано.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"О 17:40 9 липня вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району, що виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове", - йдеться у повідомленні.

Фото: dsns_telegram

У ДСНС зазначають, що наразі залишаються три осередки тління.

Загрози розповсюдження вогню немає.

Раніше сьогодні повідомлялося, що пожежі в Луганській області поширилися на хвойні лісові квартали.

Нагадаємо, 7 липня в Луганській області внаслідок масштабних лісових пожеж на території трьох лісництв у Новоайдарському районі загинуло п'ятеро людей, дев'ятьох осіб госпіталізовано. Згодом кількість постраждалих збільшилася.

Вогонь охопив близько 50 га території Борівського та Охтирського лісництв у районі села Осколонівка, а також близько 40 га лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. Поліція розглядає три версії виникнення пожеж.

Під час візиту в Луганську область президент Володимир Зеленський пообіцяв, що громадянам, які втратили свої будинки внаслідок масштабних лісових пожеж, буде виділено по 300 тис. гривень компенсації. Також кожному виділять по 20 тис. гривень для підтримки.

На засіданні ТКГ 8 липня українська сторона закликала до встановлення режиму тиші для гасіння вогню і отримала від бойовиків гарантії безпеки для гасіння пожеж.