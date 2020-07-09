Безпечний побутовий газ, або Хто має обслуговувати внутрішньобудинкові мережі

Попередня причина – вибух побутового гагу, через що багато людей не втратило не тільки свої домівки, але й життя. І це тільки один з випадків, який потрапив в об’єктиви загальнонаціональної уваги. Та насправді по Україні, на жаль, подібних інцидентів фіксується дуже і дуже багато.

Сьогодні хотілося б підняти надважливу тему щодо використання природного газу в побуті, яка ще більше актуалізувалася з нещодавнім трагічним випадком, який трапився на столичних Позняках.

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Серед причин, які «газове благо» можуть обернути на трагедію:

• необережне поводження з газом та вогнем;

• самогубства;

• неадекватні дії в стані алкогольного сп’яніння;

• ну і звісно ж – технічні моменти, які виникають внаслідок неналежного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Саме на останньому моменті хотілося б зупинитися детальніше.

Так, в процесі експлуатації систем газопостачання багатоквартирних житлових будинків систематично повинні проводитись певні профілактичні та ремонтні роботи, як, до прикладу, перевірка щільності трубопроводів та газового обладнання, ліквідація виявлених витоків газу, перевірка димових та вентиляційних каналів тощо.

Усе це мало б убезпечити людей від витоків газу та відповідних негативних наслідків. Проте склалося так, що на даний момент чітко не встановлено, хто, як і коли повинен виконувати ці дії.

Так, перелік та періодичність виконання даних робіт були чітко наведені у відповідному Положенні, що за наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості втратило чинність у 2018 році.

На заміну цьому Положенню, а також на виконання закону «Про житлово-комунальні послуги» було доручено підготувати відповідний Наказ міністерства з новим «Переліком видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання в житлових будинках».

Проте на сьогоднішній день його так і не затверджено.

Раніше технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж здійснювала газорозподільні компанії. Проте зі змінами в законодавстві ця послуга стала ринковою. Вищезазначені мережі – це майно співвласників будинку, а тому повинні обслуговуватися за їхній рахунок.

Отже, технічне обслуговування мереж наразі можливе тільки після укладання відповідного договору. Проте часто власники будинків цей момент ігнорують. Представники ОСББ та управителі говорять про відсутність у них повноважень для підписання Актів розмежування та договорів на обслуговування мереж. Крім того, вони не бажають брати на себе відповідальність за внутрішньобудинкові мережі, апелюючи до того, що ці мережі не знаходяться у них на балансі.

Виходить таке собі замкнене коло, коли ніби мали б, але ніхто ні за що не відповідає, внутрішньобудинкові мережі належним чином не обслуговуються, усе спущене на самотік.

Як наслідок – щоденна невтішна статистика про нещасні випадки, пов’язані з використанням природного газу в побуті.

Звісно ж, питання занадто серйозне, аби просто залишити усе як є.

8 липня Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг провів комітетські слухання на тему: «Використання природного газу в побуті: безпека, проблеми, шляхи вирішення».

До обговорення долучилися члени Комітету, інші народні депутати, представники Міністерства енергетики, НАК «Нафтогазу України», газорозподільчих компаній, профільних асоціацій, Служби надзвичайних ситуацій, ОСББ тощо.

Загалом серед основних проблем в контексті обговорюваного питання учасники слухань виділили:

• нормативно-правову невизначеність, численні неузгодженості та прогалини у законодавстві;

• значний вік газових мереж, які конче потребують системного та ретельного обслуговування;

• низький рівень інформаційно-просвітницької роботи.

Допомогти вирішити цю досить не просту проблему та нарешті забезпечити імперативне належне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж по всій країні зможе 2 моменти:

По-перше, велика частина відповідальності лежить на Міністерстві енергетики, яке повинне нарешті довести до кінця справу із затвердженням «Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання в житлових будинках».

Тоді «торги» про те, що саме повинні робити відповідальні за обслуговування мереж просто зникнуть. Маніпулювати на цьому питанні більше ніхто не зможе.

По-друге, суттєво покращити ситуацію допоможе прийняття законопроекту №2458 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» , який уже підготований до другого читання.

Серед іншого документом передбачається врегулювання питання технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у всіх без винятку багатоквартирних будинках – як тих, де створено ОСББ, чи наявні управителі, так і тих, що досі не визначилися із формою управління.

Отже, фактично пропонуються 2 моделі надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових газових мереж:

1. Так би мовити, «за замовчуванням», коли обслуговування здійснює оператор газорозподільних мереж (застосовується у випадку, якщо співвласники будинку не обрали іншого надавача цієї послуги та не уклали з ним договір);

2. Коли співвласники будинку самостійно обрали надавача послуги на технічне обслуговування внутрішньо будинкових газових мереж та уклали з ним договір.

Крім того законопроектом визначаються повноваження НКРЕКП стосовно затвердження методики розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем, а також типового договору на таке обслуговування для операторів газорозподільних систем. Отже, надавачі більше не зможуть нав’язувати замовникам захмарні ціни на свої послуги.

Таким чином незалежно від того, створене ОСББ, чи ні, обраний або призначений управитель багатоквартирним будинком, чи ні, укладені договори на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, чи ні, а це обслуговування в будь-якому випадку буде проводитись. І відбуватиметься це за чітко встановленими алгоритмами, компетентними людьми і, як то кажуть, не за всі гроші світу. Варто чітко зрозуміти, що в даному випадку йдеться не тільки про відкритість, прозорість і чітке регулювання, а в першу чергу про безпеку людей. Тож сподіватимемось, що в другому читанні проголосувати за законопроект зможемо уже найближчим часом.