У п'ятницю в Києві до +28, без опадів

У п'ятницю, 10 липня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10 ...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів; в Сумській і Чернігівській областях вночі +8...+14 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На сході України ясно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півдні України ясно, без опадів, вітер північно-східний, в Одеській і Миколаївській областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Криму ясно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.

9 липня на 9:00 температура води становила в Чорному морі +22...+25 градусів, в Азовському морі +25...+28 градусів, в Дніпрі біля Києва +25 градусів.